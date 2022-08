Rosenkranz gab Unterschriften für Bundespräsidenten-Wahl ab

In Österreich findet am 9. Oktober die Bundespräsidenten-Wahl statt. Alle, die als Kandidaten daran teilnehmen wollen, müssen aber vorher mindestens 6.000 Unterstützungs-Erklärungen sammeln. Der Kandidat der FPÖ, Walter Rosenkranz, hat am Dienstagvormittag 18.500 Unterstützungs-Erklärungen bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. Das sind 3 Mal so viele wie notwendig.