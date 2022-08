Karner will damit gegen die "Lügen der Schlepper" vorgehen. Die Aktion soll die Menschen davor warnen, sich in die Hände von Schleppern zu begeben. Sie kostet rund 260.000 Euro. Die Aktion soll in 8 Ländern, darunter Tunesien, Marokko oder Indien, stattfinden.

Erklärung: Schlepper

Schlepper sind Menschen, die Flüchtlinge und Migranten heimlich in ein anderes Land schmuggeln. Das ist aber verboten und meistens sehr gefährlich. Die Flüchtlinge und Migranten müssen den Schleppern viel Geld bezahlen.