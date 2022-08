Region Saporischschja steht erneut unter Beschuss

Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Seit März ist es von russischen Soldaten besetzt. Die Ukraine meldete am Dienstag erneut Luftangriffe auf das Gebiet rund um das Atomkraftwerk. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das Gebiet des Atomkraftwerks zu beschießen.