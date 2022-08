8 Verletzte bei Verkehrsunfall in Salzburg

In der Stadt Salzburg sind am Sonntag 8 Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, 3 davon sogar schwer. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Daher verlor er die Kontrolle über sein Auto und erfasste am Gehsteig eine Mutter und ihr Kind in einem Kinderwagen. Der Wagen streifte auch den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals. Das Kleinkind, die Mutter und der Fahrer wurden schwer verletzt.