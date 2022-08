5 Tote nach schweren Unwettern in Österreich

Am Donnerstag hat es in Teilen Österreichs schwere Unwetter gegeben. In Kärnten starben 2 Mädchen. Sie wurden beim St. Andräer See von umstürzenden Bäumen erschlagen. 15 weitere Personen wurden dabei verletzt. In Gaming in Niederösterreich kamen 3 Wanderinnen ums Leben. Durch ein heftiges Unwetter mit Windgeschwindigkeiten mit bis zu 170 km/h stürzten Bäume um. Einer davon traf die Frauen.