Regen sorgt für Entspannung bei Waldbränden in Spanien

In der spanischen Urlaubsregion Valencia hat es endlich geregnet. Dadurch hat sich die Lage bei den Waldbränden etwas entspannt. Die Ausbreitung der Brände konnte gestoppt werden. In vielen Orten erloschen die Flammen sogar komplett. Die ersten Bewohner konnten wieder nach Hause zurückkehren. Auch in Portugal wurde ein Großfeuer unter Kontrolle gebracht. Rund 500 Feuerwehrleute sind dort weiterhin im Einsatz.