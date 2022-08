Tote durch Raketenbeschuss im Gebiet Dnipropetrowsk

Das Gebiet Dnipropetrowsk in der Ukraine wurde in der Nacht auf Dienstag mit Raketen beschossen. 13 Menschen starben dabei. In der Kleinstadt Marhanez wurden 20 Gebäude beschädigt, darunter 2 Schulen und ein Wohnheim. Es gab dort 10 Tote und viele Verletzte. Auch in einem Dorf unweit der Großstadt Nikopol gab es Tote durch Raketenbeschuss.