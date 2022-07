Vom Krieg Vertriebene aus der Ukraine sind nicht in der Statistik enthalten. Sie haben vorerst für ein Jahr einen sogenannten Vertriebenen-Status. Das heißt, sie dürfen in Österreich leben und hier arbeiten. Derzeit halten sich rund 65.000 Ukrainer in Österreich auf.

Erklärung: Asyl

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Zum Beispiel, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht. Die Menschen hoffen, dass sie in einem anderen Land einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl.