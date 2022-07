Aus für Plan für riesiges Ski-Gebiet in Tirol

In Tirol war ein riesiges Ski-Gebiet geplant. Dafür wollte man das Pitztaler Gletscher-Ski-Gebiet und das Ötztaler Gletscher-Ski-Gebiet zusammenschließen. Am Sonntag haben jedoch die Bewohner von Sankt Leonhard im Pitztal in einer Volksbefragung gegen das Projekt gestimmt.