Rosenkranz tritt für FPÖ bei Bundespräsidenten-Wahl an

Die FPÖ hat am Mittwoch ihren Kandidaten für die Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober präsentiert. Volksanwalt Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ. Der 59-jährige Niederösterreicher wurde von Parteichef Herbert Kickl vorgeschlagen. Am Dienstagabend wurde Rosenkranz von der Partei einstimmig zum Kandidaten gewählt.