In Teilen Österreichs gibt es einen Lehrermangel

In einigen Regionen in Österreich gibt es in manchen Unterrichtsfächern zu wenige ausgebildete Lehrer. Dieser Lehrermangel wird bis zum Herbst noch größer. Grund dafür ist, dass viele Lehrer in Pension gehen. Viele Lehrer wollen aber auch nicht Vollzeit arbeiten. Sie möchten lieber eine Teilzeit-Beschäftigung.