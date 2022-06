Österreich weiterhin von Hitzewelle betroffen

In Österreich wird es in den nächsten Tag heiß bleiben. Extremwerte wie die 36,5 Grad in Feldkirch in Vorarlberg am Sonntag werden aber nicht mehr erwartet. Wetterexperten von der ZAMG rechnen diese Woche mit Höchsttemperaturen von rund 30 Grad. Das sind 5 Grad mehr als normalerweise in der 2. Juni-Hälfte. In Österreich herrscht durch die Hitzewelle derzeit aber noch keine so hohe Waldbrandgefahr wie zum Beispiel in Frankreich.