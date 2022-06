US-Band Green Day begeistert mit Konzert im Happel-Stadion

Am Sonntag am Abend hat es in Wien im Ernst-Happel-Stadion ein Konzert mit mehreren berühmten Bands gegeben. Bei der gemeinsamen "Hella Mega Tour" waren zum Beispiel die Bands Fall Out Boy, Weezer und vor allem Green Day dabei. Das Konzert hätte eigentlich schon im Juni 2020 stattfinden sollen, doch wegen Corona wurde es immer wieder verschoben.