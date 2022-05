Mehrere Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal

In Nepal in Asien ist am Sonntagvormittag ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord abgestürzt. Nun hat man die Absturzstelle im Vorgebirge des Himalaya-Gebirges gefunden. Bisher wurden nur 12 Leichen bei dem Wrack gefunden. Die Behörden glauben nicht, dass sie Überlebende des Absturzes finden werden. Bei der Suche waren Bergrettung und Armee im Einsatz.