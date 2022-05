Zum ersten Mal blüht eine Titanenwurz in Wien

Im sogenannten Botanischen Garten der Universität Wien blüht zum ersten Mal eine Titanenwurz. Das ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Indonesien stammt. Die Titanenwurz hat nur eine sehr kurze Blütezeit. Die Blüte begann am Sonntag um 14.30 Uhr und endet bereits am Montag am Abend.