Ab Juni keine PCR-Tests mehr an Schulen

An den Schulen gibt es in Österreich ab Juni keine verpflichtenden PCR-Tests mehr. Wenn in einer Klasse Fälle auftreten, können weiterhin Antigentests gemacht werden. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek angekündigt. "Heute kann die letzte Maßnahme in der Schule aufgehoben werden", sagte Polaschek.