Am Montag hat Van der Bellen in einer Pressekonferenz seine Gründe für einen Wieder-Antritt zu Wahl genannt. Das Corona-Virus, der Krieg in der Ukraine und andere Vorfälle belasten Österreich sehr. Van der Bellen will Österreich nun helfen, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Es wäre ihm eine große Ehre, Österreich weitere 6 Jahre als Bundespräsident dienen zu dürfen, so Van der Bellen.