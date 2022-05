Polizei in Niederösterreich fing Königspython ein

Am Freitag ist am Abend in den Weinbergen bei Baden in Niederösterreich ein Königspython entdeckt worden. Eine Polizistin fing die über einen Meter lange ungiftige Schlange in einer Stofftasche ein. Laut Polizei hatte das Tier keine sichtbaren Verletzungen. Die Schlange wurde bis zur Abholung durch einen Fachmann auf der Polizei-Inspektion Leobersdorf verwahrt.