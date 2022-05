Mädchen erlitt bei Fenstersturz schwere Verletzungen

Am Sonntag am Abend ist in Oberösterreich ein kleines Mädchen aus dem Fenster gestürzt. Das 4 Jahre alte Mädchen war allein in seinem Kinderzimmer im 1. Stock. Das Kind kletterte auf das Fensterbrett und öffnete von alleine das Fenster. Dann lehnte es sich an das Insektenschutzgitter an. Doch das Insektenschutzgitter hielt nicht und das Mädchen stürzte aus 4 Meter Höhe runter. Dabei verletzte es sich schwer.