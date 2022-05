Das Klimaticket verkauft sich besser als erwartet

Das Klimaticket verkauft sich in Österreich besser als erwartet. 160.000 Klimatickets wurden bereits verkauft, erwartet wurden nur 120.000 verkaufte Tickets. Das hat Infrastruktur-Ministerin Leonore Gewessler am Donnerstag erklärt. Mit dem Klimaticket kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich nutzen.