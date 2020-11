The Weeknd singt beim Super Bowl

Im Februar findet der Super Bowl in den USA statt. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Das ist das größte sportliche Ereignis des Jahres in den USA.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/AFP/Getty)

Während der Halbzeit gibt es beim Super Bowl immer eine große Show, in der bekannte Musiker auftreten. Dieses Mal wird der besonders in den USA bekannte Sänger The Weeknd in der Halbzeit-Show singen. Der Sänger zeigte sich "überwältigt, geehrt und ekstatisch". The Weeknd ist ein Künstlername. Im richtigen Leben heißt der Sänger Abel Tesfaye.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. 2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander. Jede Mannschaft muss ihren Bereich verteidigen. Die andere Mannschaft muss versuchen, einen Ei-förmigen Ball im Feld weit nach vorne zu bringen.

Die Spieler können den Ball schießen oder auch selbst nach vorne tragen. Dabei darf man den Gegen-Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Es heißt Rugby.