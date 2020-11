Corona gerät anscheinend langsam außer Kontrolle

In Österreich gerät die Corona-Situation offenbar langsam außer Kontrolle. Man kann derzeit nur bei 27 Prozent der Infizierten klären, wo sie sich angesteckt haben. In der Woche davor konnte man das noch bei 50 Prozent. Außerdem starben innerhalb von einer Woche 258 Menschen in Österreich am oder mit dem Corona-Virus.