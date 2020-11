Facebook

Er wurde im April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt. Denn er wollte nach Syrien ausreisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Im Dezember 2019 wurde er aber vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Grund dafür war sein jugendliches Alter.

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Anhänger des IS haben in Europa schon mehrere Terror-Anschläge verübt.