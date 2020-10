Strengere Corona-Maßnahmen gelten ab Freitag in Österreich

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Österreich stark an. Die Regierung hat deshalb am Montag strengere Maßnahmen angekündigt. Ab Freitag dürfen sich in Innenräumen nur mehr maximal 6 Personen treffen. Im Freien ist ein Treffen von bis zu 12 Personen erlaubt. Diese Regel gilt auch für Restaurant-Besuche oder Sport-Kurse.