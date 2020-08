In den nächsten Tagen wird das Sommer-Wetter nach Österreich zurückkehren. Es wird wieder sehr warm und sonnig werden. Am Freitag wird es überall sonnig und 27 bis 32 Grad heiß werden.

Auch am Samstag und Sonntag wird es in Österreich sehr heiß und sonnig. Erst am Montag wird es wieder etwas bewölkter. Es bleibt aber heiß mit bis zu 33 Grad. In den Bergen in der Steiermark kann es dann auch starke Gewitter geben. Auch am Dienstag bleibt es noch warm und schwül.