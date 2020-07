Mehr als 100 Neu-Infektionen in Österreich

Nach längerer Zeit haben sich wieder mehr Menschen in Österreich mit dem Corona-Virus angesteckt. Innerhalb von 24 Stunden gab es mehr als 100 Neu-Infektionen, die meisten davon in Oberösterreich. Dort werden ab Freitag in mehreren Bezirken für eine Woche alle Schulen und Kindergärten geschlossen.

© APA (Archiv/AFP)

Die starke Zunahme in Oberösterreich hängt mit einer Religions-Gemeinschaft in Linz zusammen, in der sich zahlreiche Großfamilien befinden. Von dort aus wurde das Virus verbreitet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, man muss in so einem Fall schnell reagieren.