Das Leben in Österreich ist teurer als im EU-Durchschnitt

Das Leben in Österreich ist teurer als in vielen anderen EU-Ländern. Für Lebensmittel, Wohnen und Energie muss man um 13,0 Prozent mehr ausgeben als im Durchschnitt der EU. Österreich ist teurer als zum Beispiel Deutschland und Italien. Diese Zahlen stammen von 2019.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Am teuersten in der EU lebt man in Dänemark. Am billigsten ist das Leben in Bulgarien und Rumänien. Dort sind allerdings auch die Löhne viel niedriger als zum Beispiel in Österreich.