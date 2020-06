Trauerfeier für verstorbenen Afro-Amerikaner George Floyd

Der Afro-Amerikaner George Floyd starb in den USA bei seiner Festnahme durch einen weißen Polizisten. Am Mittwoch ist er in der amerikanischen Stadt Houston beerdigt worden. Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg mit einer weißen Kutsche zum Friedhof gebracht. An der Zeremonie nahmen 500 Gäste Teil, darunter auch viele Politiker.