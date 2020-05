Die AUA fliegt ab 15. Juni wieder

Die größte Flug-Linie Österreichs heißt AUA. Das ist die Abkürzung für den englischen Begriff Austrian Airlines. Seit Mitte März fliegt die AUA wegen der Corona-Krise nur noch in Notfällen. Die meisten AUA-Flugzeuge sind am Flughafen in Wien abgestellt. Nun will die AUA ab 15. Juni wieder Linien-Flüge durchführen.