Die Zahl der Arbeitslosen bleibt hoch

Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt langsam, aber sie bleibt hoch. Derzeit sind in Österreich 523.300 Menschen arbeitslos. In der Woche davor waren noch um 9.000 Arbeitslose mehr. Das hat Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher am Dienstag erklärt. Dazu kommen rund 1,3 Millionen Menschen, die wegen der Corona-Krise in Kurz-Arbeit sind.