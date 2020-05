Mehrere Länder lockern ihre Corona-Beschränkungen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AFP

So haben in Italien zum ersten Mal seit 2 Monaten Gasthäuser, Kaffeehäuser und Friseursalons wieder offen. Auch dürfen die Italiener wieder Freunde und Gottesdienste besuchen. In den Ländern Belgien, Griechenland, Spanien, Irland und Portugal werden ebenfalls Corona-Regeln zurück genommen. So darf man auch in Spanien wieder in Kaffeehäuser gehen und Freunde und Verwandte treffen.