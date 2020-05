Über 1,8 Millionen sind ohne Job oder in Kurzarbeit

In Österreich sind über 1,8 Millionen Menschen arbeitslos oder in Kurzarbeit. Rund 550.000 Menschen sind derzeit arbeitslos. Dazu kommen rund 1,3 Millionen Menschen, die wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit sind. Das hat das Arbeits-Ministerium mitgeteilt.