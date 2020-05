Sonderzug mit Pflegerinnen aus Rumänien in Österreich eingetroffen

Wegen der Corona-Krise konnten Pflegerinnen aus Rumänien lange nicht nach Österreich kommen. Das ist nun anders. Am Montag in der Früh ist der erste Sonderzug mit Pflegerinnen aus Rumänien in Wien angekommen. Die etwa 80 Pflegerinnen werden in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland für die 24-Stunden-Pflege von Personen eingesetzt.