5 Surfer wurden vor der niederländischen Küste getötet

Bei einem Unglück im Meer vor den Niederlanden sind 5 Menschen gestorben. Eine Gruppe von Menschen wollte mit ihren Surf-Brettern am Montagabend an der Küste von Scheveningen surfen. Doch der Wind und die Strömungen im Meer waren zu stark. Die Surfer gerieten in See-Not.