Neu-Ansteckungen in Südkorea nur durch Einreisende

In Südkorea hat es am Donnerstag 4 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus gegeben. Diese 4 Personen haben sich aber alle im Ausland angesteckt und sind dann erst nach Südkorea eingereist. In Südkorea selbst hat sich zum ersten Mal niemand mit dem Virus angesteckt.