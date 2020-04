Wegen der Corona-Krise sind in Wien seit Mitte März alle Spielplätze geschlossen. Am 4. Mai sollen aber die ersten Wiener Spielplätze wieder geöffnet werden. Das hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt.

In der Tiroler Landes-Hauptstadt Innsbruck werden die Spielplätze schon am 1. Mai geöffnet. Auch die städtischen Sport-Plätze öffnen an diesem Tag. Aber überall muss der Sicherheits-Abstand von 1 Meter eingehalten werden.