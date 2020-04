Unterricht auch an den Fenstertagen im Mai und Juni

Wegen dem Corona-Virus sind die Schulen in Österreich noch geschlossen. Die meisten Schulen werden am 18. Mai wieder aufmachen. Dann bleibt nicht mehr so viel Zeit bis zu den Sommer-Ferien. Die restlichen Unterrichts-Tage sollen gut genutzt werden. Deshalb soll auch an den Fenster-Tagen nach Feiertagen unterrichtet werden. Dabei handelt es sich um Freitag, den 22. Mai und um Freitag, den 12. Juni. Das hat Bildungs-Minister Heinz Faßmann angekündigt.