Lokale und Hotels dürfen bald wieder aufmachen

Wegen dem Corona-Virus haben zur Zeit die Lokale und Hotels in Österreich zu. Nun dürfen sie aber bald wieder aufmachen. Lokale dürfen ab 15. Mai aufsperren, Hotels dürfen ab 29. Mai wieder öffnen. Trotzdem müssen wegen dem Corona-Virus einige Regeln beachtet werden. Lokale dürfen nur noch bis 23 Uhr offen haben. In einem Lokal dürfen höchstens 4 Erwachsene mit ihren Kindern an einem Tisch sitzen. Zu anderen Tischen muss ein Abstand von 1 Meter sein.