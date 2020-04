Ausgangs-Beschränkungen enden am 1. Mai

Wegen der Corona-Krise gelten in Österreich seit Mitte März Ausgangs-Beschränkungen. Diese Beschränkungen enden am 1. Mai. Das hat Gesundheits-Minister Rudolf Anschober am Dienstag angekündigt. Es gilt aber weiterhin, dass man in der Öffentlichkeit 1 Meter Abstand zu anderen Menschen halten muss. Das gilt aber nicht bei Menschen, mit denen man zusammenwohnt.