Lokale und Hotels dürfen bald wieder aufmachen

Wegen dem Corona-Virus haben zur Zeit die Lokale und Hotels in Österreich zu. Nun dürfen sie aber bald wieder aufmachen. Lokale dürfen ab 15. Mai aufsperren, Hotels dürfen ab 29. Mai wieder öffnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Trotzdem müssen wegen dem Corona-Virus einige Schutzmaßnahmen beachtet werden. Lokale dürfen nur noch bis 23 Uhr offen haben. In einem Lokal dürfen höchstens 4 Erwachsene mit ihren Kindern an einem Tisch sitzen. Zu anderen Tischen muss ein Abstand von 1 Meter sein.

Wenn die Gäste ins Lokal kommen, müssen sie Schutz-Masken tragen. Am Tisch dürfen sie dann die Masken heruntergeben. Wenn sie aber aufs Klo gehen, müssen sie die Masken wieder aufsetzen. Die Kellner müssen auf jeden Fall die Masken tragen.

Auch in den Hotels sind einige Schutz-Maßnahmen zu befolgen. So soll man den Mindestabstand einhalten. In den Hotels soll auch öfter sauber gemacht werden.