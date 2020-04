Formel-1-Saison beginnt wohl in Spielberg

Die Saison in der Formel-1-Weltmeisterschaft beginnt wohl in Spielberg. Bis Juni sind alle Rennen wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Am 5. Juli könnte daher das erste Formel-1-Rennen in diesem Jahr in Österreich stattfinden. Es ist sogar noch ein zweites Rennen in Spielberg für 12. Juli geplant. Das hat Helmut Marko verraten. Marko ist der Motorsport-Berater vom Rennstall Red Bull.