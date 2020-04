Fast 2.000 Corona-Tote an nur einem Tag in den USA

Innerhalb von nur 24 Stunden sind in den USA fast 2.000 Menschen an dem Corona-Virus gestorben. So viele Menschen sind noch in keinem anderen Land an nur einem einzigen Tag am Corona-Virus gestorben. Insgesamt sind in den USA bisher mehr als 12.700 Menschen an dem Virus gestorben. Damit liegt die USA bei den Corona-Todesfällen auf dem 3. Platz. Nur in Italien und Spanien gibt es noch mehr Tote.