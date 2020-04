Neue Version der "Stopp Corona App" ab Donnerstag

Die Rettungs-Organisation Rotes Kreuz hat wegen des Corona-Virus eine App für das Handy entwickelt. Sie heißt "Stopp Corona App" und ist eine Art Kontakt-Tagebuch. Trifft man Menschen, mit denen man mehrere Minuten in Kontakt ist, so trägt man diese Kontakte in der App ein. Sollten diese Menschen dann am Corona-Virus erkranken, bekommt man eine Benachrichtigung am Handy. Man könnte dann selbst das Virus haben und andere Menschen anstecken. Deswegen muss man dann zuhause bleiben. Die "Stopp Corona App" soll dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.