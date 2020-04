In USA sind an einem Tag 1.169 Menschen am Corona-Virus gestorben

In den USA sind an nur einem Tag 1.169 Menschen am Corona-Virus gestorben. So viele Menschen sind noch in keinem anderen Land an nur einem Tag am Corona-Virus gestorben. Insgesamt gibt es in den USA damit fast 6.000 Corona-Tote. Wissenschafter sagen, dass in den USA vielleicht 240.000 Menschen am Virus sterben werden. Das sind mehr Mesnchen als in der österreichischen Stadt Linz leben.