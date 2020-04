Regierung verschärft Maßnahmen gegen Corona-Virus

Die Regierung in Österreich hat am Montag schärfere Maßnahmen wegen dem Corona-Virus verkündet. Supermärkte dürfen bald nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Diese Maßnahme beginnt, sobald genug Masken in den Supermärkten verteilt werden können. Das soll am Mittwoch soweit sein. Die Masken werden dann am Eingang verteilt. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.