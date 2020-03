Frau in Wien zu Hause in Quarantäne gestorben

In Wien ist eine 48-jährige Frau zu Hause in Quarantäne gestorben. Sie wurde am Sonntag von Verwandten gefunden. Sie war wegen des Corona-Virus in Quarantäne. Die Ursache für den Tod der Frau wird aber noch gesucht. Bisher starben 3 Menschen in Österreich durch das Virus.