Weniger Neu-Erkrankungen mit Corona-Virus in Südkorea und China

In Südkorea und in China werden immer weniger Menschen durch den Corona-Virus krank. Am Sonntag wurden 248 Neu-Erkrankungen in Südkorea gemeldet. In China gab es sogar nur 40 Neu-Erkrankungen. Aber in Italien steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter.