Eisbären-Mädchen in Schönbrunn heißt "Finja"

Vor 3 Monaten wurde im Tiergarten Schönbrunn in Wien ein Eisbären-Mädchen geboren. Am Donnerstag hat nun der Tiergarten den Namen der kleinen Eisbärin bekannt gegeben. Sie heißt "Finja, was "die Weiße und Schöne" bedeutet.