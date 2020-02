2 Personen in Tirol sind am Corona-Virus erkrankt

In Österreich sind die ersten Fälle vom Corona-Virus bekannt geworden. In Tirol sind 2 Personen erkrankt. Sie werden in der Stadt Innsbruck im Spital behandelt. Bisher haben sie aber nur Fieber. Die 2 Personen haben sich selbst beim Spital gemeldet.