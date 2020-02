Die Band Rage Against the Machine kommt im September nach Wien

Die bekannte Musik-Band Rage Against The Machine wird heuer wieder Konzerte spielen. Das ist etwas Besonderes, weil die Band 9 Jahre lang eine Pause gemacht hat. Jetzt gehen die Musiker wieder auf Tour und spielen auf der ganzen Welt Konzerte.

© APA (AFP/Getty/Archiv)

Auch in Österreich werden Sänger Zack de la Rocha und Gitarrist Tom Morello mit ihren Bandkollegen auftreten. Das Konzert findet am 12. September in der Wiener Stadthalle statt. Das bekannteste Lied der Band heißt Killing in the Name.